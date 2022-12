Fedez, in un VIDEO tutta la sua sofferenza: le lacrime di Chiara mettono i brividi

E’ stato un anno decisamente difficile per il rapper Fedez, in un video ha postato tutta la sua sofferenza. Le lacrime di Chiara lasciano senza parole.

Fedez e Chiara, una coppia oltre le aspettative

In pochi avevano scommesso sulla coppia Fedez e Chiara, probabilmente perché uno è l’opposto dell’altro o forse solo così si sono mostrati agli occhi del mondo. La loro relazione dura ormai da diversi anni, insieme hanno costruito una famiglia, hanno unito le forze per scopi benefici e si sono fatti scudo a vicenda. Le immagini postate dal cantante mostrano tutto l’amore che l’influencer prova per lui, un amore sincero, fatto di divertimento ma anche tanta sofferenza che si cerca di mitigare in un abbraccio mentre il rapper scoppia in lacrime preso dallo sconforto e dalla paura.

Il rapper italiano mostra tutta la sua sofferenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Fedez ha voluto salutare il 2022 con un video postato sui suoi canali social, non è il classico reel a cui siamo abituati di questi tempi dove si ricordano i momenti più belli trascorsi con le persone che si amano.

Il rapper ha creato una carrellata di emozioni belle e brutte, momenti che ha vissuto di incertezza sorretto dall’amore dei figli, della moglie Chiara e della famiglia. Il tumore al pancreas scoperto quasi per caso è stato per lui una rinascita, una sorta di rivelazione.

Con la sofferenza e la malattia ha capito il vero significato della vita, la stessa vita che prontamente ha modificato per l’influencer più famosa al mondo con la quale ha messo al mondo Leone e Vittoria.

“Ciao 2022. Sei stato un anno complesso ma di grande insegnamento. Oggi sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice. Un solo rammarico mi porto dietro, non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia, perché ricoverato in ospedale. Spero con l’anno nuovo di poter essere ancor più presente per i miei figli e la mia famiglia

Tutto qua”, commenta a cuore aperto mentre le immagini di quei terribili mesi scorrono inesorabili come un film.