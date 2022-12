Naike Rivelli fa discutere il web, una foto senza veli ma per fortuna con la biancheria intima diventata un vero e proprio caso.

Chi è Naike Rivelli

Naike Rivelli è anche conosciuta per essere la figlia “senza padre” dell’attrice Ornella Muti. E’ entrata a far parte del mondo dello spettacolo nel 1983 quando ha solo 8 anni. Il suo trampolino di lancio è stata una piccola parte nel film Bonnie e Clyde all’italiana, dopo questa prima esperienza non si è più fermata.

Per diversi anni ha creduto di essere la figlia del produttore cinematografico José Luis Bermudez de Castro, dopo diversi esami del DNA si è scoperto che era solo un’idea ed in realtà nemmeno lui era suo padre. Su chi sia questa persona, dopo diversi anni, è ancora un mistero, la madre non ne ha mai fatto menzione e Naike ha perso le speranze, soprattutto ha gettato la spugna per quanto concerne le ricerche.

La foto è VM18 diventa un regalo di fine anno

La foto postata su Instagram da Naike Ravelli ha lasciato i milioni di follower senza parole, abbiamo imparato a conoscere la showgirl per essere una persona decisamente diretta che professa il vivi e lascia vivere, proprio come sua madre Ornella Muti.

Naike è uno spirito libero, quello che pensa dice, quello che le piace fa. La foto postata poche ore fa è un bel regalo di fine anno. La cantante si trova in Calabria e di spalle saluta i fan e l’anno che sta per volgere al termine.

Indossa solo una culotte bianca senza cuciture che le fascia il posteriore come un guanto. In milioni commentano la foto usuale per Naike dal momento che in altre occasioni si è mostrata molto più nuda ed in posizioni particolari rispetto al candore dell’ultimo post.

“Il nostro regalo di fine anno” commenta qualcuno, “Sempre pronta a stupirci”, risponde qualche altro. Naike ancora una volta lascia tutti senza parole e questa volta ha davvero esagerato. ma sempre con grande stile.