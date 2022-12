Vacanze sul lago di Garda, alla scoperta di 5 borghi suggestivi

Stai organizzando le vacanze sul lago di Garda? Ecco alcuni consigli di viaggio: ci sono 5 borghi che davvero non puoi perderti

Italia scrigno di meraviglie: il Lago di Garda

L’Italia è una miniera di posti stupendi e tutti da scoprire, ricchi di eccellenza storiche, naturali e paesaggistiche che non hanno eguali. Forse non esiste un posto, lungo lo Stivale, che non sia degno di nota. Ce ne sono alcuni, però, che sono certamente più noti di altri e che rappresentano delle mete molto ambite e ricercate.

Senza dubbio il Lago di Garda è uno di questi, una delle perle naturali più rinomate a livello internazionale, un luogo che conserva paesaggi mozzafiato ma anche borghi suggestivi che incantano per le loro origini, così antiche, e per gli scenari da cartolina. Se per le tue vacanze hai intenzione di visitare quelle zone, te ne suggeriamo 5 che davvero non puoi perderti.

Lago di Garda, alla scoperta dei borghi più belli

Uno dei borghi più suggestivi da visitare sul Lago di Garda è senza alcun dubbio Limone sul Garda. Un paesino che sembra un piccolo dipinto talmente sia bello, con i suoi vicoli e stradine che si rincorrono, le sfumature date dalla natura e l’impareggiabile profumo dei limoni che qui vengono coltivati fin dal Settecento tanto da darne il nome al borgo.

Di certo più famoso, ma di uguale bellezza, è Sirmione che viene definito “La perla del Garda”. La sua fama è legata alla presenza delle terme, punto di collegamento con un passato pieno di fascino che incanta ancora oggi i visitatori che arrivano qui per non perdersi nemmeno un minimo dettaglio del borgo dal sapore medievale ed il meraviglioso paesaggio sul lago.

Non da meno, anche se non conosciuto come i primi due, Bardolino, una meta che non si può saltare per chi si reca sul Garda. Immerso nel cuore della natura, ed in particolare su quella che viene chiamata la riviera degli Ulivi, questo borgo si fa anche apprezzare per i suoi prodotti tipici tutti da assaggiare e gustare, a cominciare dall’olio extravergine d’oliva Garda DOP ed il rinomato vino.

Si aggiunge Riva del Garda che offre un panorama unico: da un lato le sponde del lago, e dall’altro il paesaggio delle Dolomiti. Ci sono poi le architetture medievali, tra cui le fortezze, che riportano indietro nel passato e lasciano un ricordo pazzesco di questi luoghi.

Chiude la nostra selezione dei borghi più affascinanti sul Lago di Garda, Gardone Riviera, una località di piccole dimensioni ma un vero gioiello tanto da essere inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia per i suoi monumenti, tra cui la casa di Gabriele D’Annunzio ed il fascino naturalistico.