Verdure che emanano cattivo odore: come eliminarlo in casa? Ecco alcuni trucchi per cucinarle senza avere problemi

C’è chi odia le verdure e chi, invece, evita di cucinarle perché sprigionano cattivo odore. Non c’è cosa più sbagliata perché si tratta di alimenti importanti per la salute del nostro organismo in quanto forniscono nutrienti essenziali come vitamine e minerali.

Spesso però il cattivo odore che emanano quando vengono cucinate, soprattutto per broccoli, cavoletti di Bruxelles e cavolfiore, fa sì che molte persone rinuncino a cucinarle. L’odore sgradevole che emano, infatti, si diffonde in cucina e negli altri ambienti della casa. Difficile da eliminare rimane negli ambienti per diverso tempo, facendo sentire la sua presenza anche nel frigorifero.

C’è però un metodo che permette di risolvere questo inconveniente. È davvero molto facile ed efficace. Ti sveliamo come fare.

Verdure e cattivo odore, ecco come risolvere

Le verdure emanano cattivo odore nel corso della cottura. Broccoli, cavoletti di Bruxelles e cavolfiore quando sono crudi, invece, non danno di questi problemi. Per essere mangiati però hanno necessità di essere lessati. E allora come fare?

Il forte odore che si sente è dovuto alla presenza di alcuni composti a base di zonfo che non sono nocivi ma necessari al nostro organismo per il suo corretto funzionamento. Per evitare o ridurlo è necessario far respirare i cibi prima di lessarli lasciandoli a riposo per almeno dieci minuti prima di cuocerli. Inoltre per eliminare del tutto l’odore che in ogni caso può essere percepito, anche se in maniera minore, si possono usare degli ingredienti naturali mangia-odori.

Il limone è uno di questi che può essere aggiunto, in spicchi, mentre le verdure vengono lessate o in alternativa sistemato sul coperchio della pentola così lo sfiato del vapore sarà meno fastidioso. Allo stesso modo si può fare con l’aceto bianco da aggiungere direttamente all’acqua di cottura oppure in una ciotola da posizionare affianco alla pentola, farà da deodorante.

Anche il latte ha un effetto elimina odori: ne basta un goccio nell’acqua di cottura. Stessa cosa con l’alloro. Entrambi gli ingredienti aiutano a neutralizzare il cattivo odore delle verdure.