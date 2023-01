Un ragazzo, ieri sera a Massa Lubrense, in provincia di Napoli, è precipitato da un ponte ed è morto dopo un volo di diversi metri. Inutile l’intervento dei soccorsi.

Di Marco Spartà

18 gennaio 2023

Ragazzo cade da un ponte e muore: inutili i soccorsi

Sotto choc la comunità di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, dove un ragazzo è deceduto nella serata di ieri dopo essere caduto da un ponte. Non è ancora chiaro come la vittima sia precipitata: un volo di oltre sessanta metri che non gli ha lasciato alcuno scampo.

Dopo la segnalazione, sul luogo della tragedia sono arrivati immediatamente i soccorritori ed i vigili del fuoco. Le squadre, non senza difficoltà, hanno raggiunto il punto in cui si trovava il corpo potendone solo dichiarare la morte. Indagano i carabinieri.

Massa Lubrense, ragazzo precipita da un ponte e perde la vita: sotto choc l’intera comunità

Un ragazzo, di cui non si conoscono ancora le generalità, ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto da un ponte di Massa Lubrense, centro della provincia di Napoli.

Il drammatico episodio ieri sera, martedì 18 gennaio, intorno alle 21 quando qualcuno, scrivono alcune testate locali tra cui Positano News, avrebbe chiamato i soccorsi segnalando la caduta di una persona dal Ponte dell’Annunziata. Immediatamente presso il ponte sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, i medici del 118 ed il personale del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

I soccorritori, non senza difficoltà, considerata la zona impervia ed il forte vento, hanno raggiunto il punto dove era terminato il giovane, dopo un volo di oltre sessanta metri, potendone solo appurare la morte. Le squadre, scrive Positano News, hanno poi provveduto al recupero della salma su disposizione del magistrato di turno.

Da determinare ora come il ragazzo sia precipitato nel vuoto. Non è chiaro se si tratti di un tragico incidente o di un gesto volontario.

Intanto tutta la comunità del paese nel napoletano si è stretta alla famiglia del giovane. Cordoglio anche da parte del primo cittadino Lorenzo Balducelli che sul proprio profilo Facebook ha scritto: “Solo domande, dubbi, tristezza. Non ho parole. Ho scelto il silenzio. Lo faccio nel rispetto per il dolore enorme, che non si può alleviare, del papà e della mamma, dei parenti e degli amici. Ti dico solo ciao Francesco”.