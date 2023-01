Venerdì mattina nei boschi di Spoleto, un poliziotto di 45 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile nel corso di una battuta di caccia.

Di Marco Spartà

23 gennaio 2023

Poliziotto muore durante la caccia: indagini in corso

Un ispettore della Polizia di Stato di 45 anni è deceduto mentre partecipava ad una battuta di caccia. Il dramma nei boschi di Spoleto venerdì mattina: il 45enne è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito accidentalmente dal suo fucile.

A chiamare i soccorsi un amico che si trovava insieme alla vittima nell’area impervia. All’arrivo dello staff medico, purtroppo, per il poliziotto era ormai troppo tardi. Ad indagare la Polizia del commissariato locale, giunta sul posto insieme ai soccorritori.

È Daniele Tardocchi, ispettore della Polizia di Stato di 45 anni, la vittima dell’incidente di caccia verificatosi nella mattinata di venerdì scorso, 20 gennaio, nei boschi dello Spoleto.

Il 45enne si era recato in località Baluini, insieme ad un collega, per una battuta di caccia alla beccaccia. Da quanto ricostruito, come riferisce la redazione de La Nazione, il poliziotto sarebbe inciampato e, finendo a terra, avrebbe esploso accidentalmente un colpo dal suo fucile che lo ha raggiunto ferendolo gravemente. Il compagno di caccia ha immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati, non senza difficoltà, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 a bordo di un elicottero. I soccorritori non hanno potuto far nulla per tenere in vita Tardocchi, di cui è stato possibile solo appurarne la morte, sopraggiunta per le gravi lesioni riportate.

A raggiungere il luogo della tragedia anche gli agenti della Squadra Mobile e quelli del commissariato di Spoleto a cui ora sono affidate le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica. L’ipotesi più accreditata, scrive La Nazione, è quella dell’incidente. Intanto, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sulla salma.

La notizia della morte di Tardocchi, che lascia la moglie e una figlia di tre anni, ha gettato nello sconforto i colleghi e tutta la comunità locale.