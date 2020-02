Morgan e il testo modificato della canzone di Bugo: “Ecco cosa volevo dire”

Morgan ha pubblicato un post sul suo sito spiegando, frase per frase, cosa voleva dire nel testo modificato di ‘Sincero’, canzone cantata con Bugo a Sanremo

A Morgan non sono andate giù alcune cover della versione modificata di ‘Sincero‘ cantata sul palco del Festival di Sanremo, concluso poche settimane fa. Come era facilmente prevedibile, la viralissima scena del brano in duetto con Bugo, modificato dall’ex Bluvertigo è stata oggetto di molte reinterpretazioni. Alcune di esse sono state pubblicate sul web, ma non tutte sono piaciute all’autore. Così Morgan ha pubblicato un lungo post sul suo sito per chiarire le parole che sarebbero state travisate ed il significato delle stesse. Ad esempio nell’invettiva dell’artista nei confronti di Bugo delle persone avrebbero cantato “Certo il disordine è una forma d’arte“. Il primo errore sarebbe stato “il“. Uno sbaglio importante secondo Morgan che spiega che volesse dire che “alcune tipologie di disordine […] sono delle modalità che a volte stanno alla base dell’artista stesso è“.

LEGGI ANCHE —> Loredana Bertè dimagrita 12 chili: svelato il suo segreto

Morgan e il significato del testo modificato di ‘Sincero’, brano di Sanremo in duetto con Bugo

Alla base di questo ci sarebbe un preciso ragionamento. L’ex Bluvertigo, pur ammettendo che “in molti casi gli artisti sono disordinati, casinisti, incasinati“, vuole dire altro. Infatti evidenzia che chi ha davanti non lo sarebbe. Bugo sarebbe “uno che calcola e trae forza dal rancore. Quindi: certo disordine è una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia“. L’altro appunto invece riguarderebbe “Ringrazia il cielo sei su questo palco / Rispetta chi ti ha portato dentro“, da alcuni riportata con “ringrazia” per entrambe le frasi. Infine quanto a “dentro“, il cantante ne spiega il significato. Vorrebbe dire: “Dentro questo meccanismo dal quale tu trarrai beneficio in ogni suo aspetto“. Non solo Sanremo, ma “anche giù dal palco, nelle radio, nelle tv, sui giornali eccetera“.

LEGGI ANCHE —> Carlo Conti e la crisi con la moglie: il conduttore rompe il silenzio