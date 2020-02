Parcheggia nel posto per disabili | Al ritorno la sorpresa sconcertante

Polemiche per quanto accaduto a Padova ad un’infermiera che ha parcheggiato la sua auto nel posto per disabili fuori l’ospedale cittadino

Fa discutere un episodio accaduto a Padova. Un’infermiera, a causa di un’emergenza sanitaria all’ospedale cittadino e la mancanza di posti liberi nel parcheggio, decide di lasciare l’auto nel posto per disabili. Un’ora più tardi, uscendo dal nosocomio, per lei l’amara sorpresa. La vettura della donna presentava una gomma forata (quella anteriore destra) e un cartello sul parabrezza. Il messaggio era eloquente: “Ti basta il mio posto o vuoi anche la mia disabilità“.

Tutto questo è successo la scorsa settimana ad una strumentista dell’Azienda ospedaliera, giunta in fretta e furia all’ospedale intorno alle 19 per intervenire nel corso di un delicato intervento chirurgico, a cui si è dovuto sottoporre un paziente in pericolo di vita. I colleghi hanno difeso l’infermiera, pur condannando il gesto di parcheggiare il proprio veicolo in un posto riservato a persone con disabilità.

Auto danneggiata per averla lasciata nel posto per disabili, i colleghi difendono l’infermiera

Luigi Spada della Uil infatti spiega che ci sono situazioni in cui non si ha alternativa. Questi aggiunge che ci sono casi in cui anche pochi minuti possono fare la differenza. Spada ne elenca alcuni, come pazienti più critici, persone vittime di incidenti o gravi traumi. Sono stati quindi richiesti all’amministrazione e al Comune, come avviene già da anni, nuovi parcheggi in zona. Dal canto suo, l’infermiera ha sporto denuncia di danneggiamento alle forze dell’ordine.

Un gruppo di infermieri ed operatori invece vorrebbe scrivere una lettera al presidente del Veneto, Luca Zaia, per chiedere nuovi parcheggi. La donna ha poi chiesto scusa per il suo gesto. La stessa ha però proseguito chiedendo un posteggio riservato ai dipendenti reperibili. Il rischio infatti – sottolinea – non sarebbe solo quello di incorrere in danneggiamenti come quello da lei subito, ma anche altri. Tra questi ci sarebbero quello di lasciare l’auto in divieto di sosta con la conseguenza di ricevere multe o, peggio, vedersi portare via la vettura dal carroattrezzi.

