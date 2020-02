Ficarra incidente: il conduttore di ‘Striscia la Notizia’ finisce coinvolto in un incidente imprevisto, quali sono le sue condizioni.

Fans di ‘Striscia la Notizia’ in apprensione per Ficarra, che un incidente ha costretto in stampelle. La preoccupazione iniziale ha però presto ceduto il passo alle rassicurazioni del caso, con il comico che ha rimediato un infortunio nel corso di una partita di calcio. Il 48enne attore originario di Palermo è apparso claudicante e con un paio di stampelle nella puntata di ‘Striscia la Notizia’ andata in onda lunedì 17 febbraio 2020. Subito dopo la sigla iniziale sono giunte le spiegazioni del caso ed anche le dovute rassicurazioni. L’arto è stato fasciato e dovrà restare immobile per diversi giorni. Chiaramente la cosa ha dato modo al suo inseparabile partner Valentino Picone di fare su un pò di ironia. Il che non guasta mai.

LEGGI ANCHE –> Justine Mattera | altro scatto senza vestiti | “Ma copriti” FOTO

Ficarra incidente, la spiegazione: “Stavo giocando a calcio”

La gag messa su ha mostrato un finto inconsapevole Picone chiedere all’amico cosa gli fosse successo. “Sono vivo per miracolo” è stata la risposta di Ficarra all’incidente che gli è accorso. “Mi hanno rapinato, erano in dieci contro di me. Ma li ho stecchiti tutti”. E Picone lo ha invitato a dire la verità, “visto che a Striscia la Notizia non diciamo bugie”. Allora ecco la spiegazione. “Stavo giocando a calcio, la mia squadra perdeva 12 a 0 e per evitare la fine prematura per forfait già nel primo tempo mi sono fatto male. Avevo provato a togliere il pallone ad un avversario”. Cosa che ha visto il pubblico presente in studio prorompere in un sincero applauso. Picone ha elogiato l’amico e collega dicendo: “Nonostante si sia fatto male è comunque presente in studio come se niente fosse”.

LEGGI ANCHE –> Georgina Rodriguez, quanti soldi riceve da Cristiano Ronaldo