Alessia Marcuzzi: “ho deciso io di lasciare l’Isola dei Famosi”, video

Alessia Marcuzzi svela il vero motivo che l’ha spinta a lasciare la conduzione dell’Isola dei Famosi dopo diverse edizioni, video.

Dopo essere stata per anni la padrona di casa dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha deciso di lasciare la conduzione dell‘Isola dei Famosi, affidata ad Ilary Blasi anche se la data della messa in onda della nuova edizione è ancora un mistero per la decisione di Mediaset di allungare la durata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, la Marcuzzi ha spiegato: “Sì, è vero, ho lasciato l’Isola. perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava davvero di aver dato tutto al programma”.