Ferrari in fiamme | F40 va a fuoco a Montecarlo | VIDEO

Una Ferrari in fiamme per le strade di Montecarlo. Si tratta di una F40, a bordo della quale è deflagrato improvvisamente un incendio. Immagini pazzesche.

Ha dell’incredibile la vicenda della Ferrari in fiamme accaduta nel bel mezzo del Principato di Monaco. Il bolide era una F40. Era, perché il fuoco alla fine l’ha del tutto distrutta. E per fortuna le due persone che si trovavano a bordo sono riuscite ad uscire e ad allontanarsi in tutta fretta. Il tutto senza rimediare alcuna ustione né ferita. Ma per la supercar da favola non c’è stato niente da fare. Il rogo deflagrato all’improvviso per le strade di Montecarlo dalla macchina l’ha divorata in pochi minuti, lasciando soltanto la carcassa carbonizzata del telaio e di altre componenti ormai devastate. Il fuoco della Ferrari in fiamme ha provocato una enorme colonna di fumo.

LEGGI ANCHE –> Striscia la Notizia | incidente per Ficarra e preoccupazione FOTO

Los ricos también lloran

Ferrari F40 en #Montecarlopic.twitter.com/TSQVu8KhWE — Donostia Bai 🎗️🌹 (@Erramun2014) February 19, 2020

Ferrari in fiamme, qualcuno ha provato a spegnere l’incendio

Le fiamme hanno anche lambito il terrazzo di una abitazione di un appartamento attiguo. Il proprietario di casa ha visto cosa stava accadendo e ha impugnato una pompa per innaffiare le piante. In qualche modo ha provato ad attutire la furia distruttrice dell’incendio. Ovviamente senza riuscirci. Ci hanno pensato i vigili del fuoco del Principato di Monaco ad estinguere il fuoco. Il tutto è avvenuto nella centralissima Avenue Princesse Grace. In più di una persona ha ripreso l’intera scena con il proprio smartphone. E sui social network si trovano anche diversi filmati che attestano quanto accaduto. Anche Max Biaggi, che abita proprio a Montecarlo, ha assistito alla scena, ha avuto modo di parlare della cosa sui suoi profili personali social.

LEGGI ANCHE –> Test della personalità | scopri chi sei dal tuo mese di nascita