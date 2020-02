Elisabetta Canalis | la giacca si apre e non ha il reggiseno FOTO

È una Elisabetta Canalis da far saltare le coronarie alla Milano Fashion Week 2020. La bellissima sarda mostra le sue grazie, nel vero senso della parola.

Sono immagini da infarto quelle che ritraggono Elisabetta Canalis. Ospite alla Milano Fashion Week, l’ex velina fa parlare di sé per quanto successo all’improvviso durante la sua comparsata a margine delle sfilate che stanno animando la vita mondana del capoluogo lombardo. La 41enne sarda originaria di Sassari infatti ha indossato un completo di colore bianco by Alberta Ferretti per poi cambiarsi d’abito e mettere un completo composto da giacca e pantalone. Due indumenti firmati Max Mara, che si contraddistinguono per la zigrinatura dorata su tessuto bianco Ed al di sotto, Elisabetta Canalis ha messo una maglia del tutto trasparente. Ebbene, a passeggio per le strade di Milano, la Eli non ha badato a tenere chiusa la sua giacca. Con il risultato che tutto si apre e viene messo in bella mostra. Ma proprio tutto. La trasparenza della maglia non può nulla, e non fa altro che mettere visivamente in bella evidenza le grazie di Elisabetta. Per la gioia dei fans.

Visualizza questo post su Instagram Milano fashion week day 2 @maxmara 💫 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 20 Feb 2020 alle ore 1:36 PST

Elisabetta Canalis, gli scatti della Milano Fashion Week e non solo

Visualizza questo post su Instagram My first show @albertaferretti Milano fashion week 🤍 Un post condiviso da Elisabetta (@littlecrumb_) in data: 19 Feb 2020 alle ore 8:23 PST

Visualizza questo post su Instagram Cosa mangiate stasera? What u gonna eat tonight? Un post condiviso da Elisabetta (@littlecrumb_) in data: 20 Feb 2020 alle ore 2:42 PST