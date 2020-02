Julia Roberts ricorda la mamma: i fans spiazzati dalla confessione

Julia Roberts è un’attrice di fama mondiale, ma è stata anche una figlia come tutti noi. L’attrice è davvero tanto legata alla madre che è scomparsa cinque anni fa, e ha voluto ricordarla pubblicando una foto sul suo profilo Instagram. Anche Betty Lou è stata un’attrice e ha sempre incoraggiato i suoi figli a seguire le sue orme. La donna è morta ad 80 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al polmone. Durante un’intervista rilasciata a People la Roberts ha parlato del suo rapporto con la madre, alla quale si sentiva davvero tanto vicina. L’ha ringraziata per averle insegnato tutto ciò che conosce sull’essere una brava mamma per i suoi bambini. Julia fino a cinque anni fa ha vissuto con lei, accudendola fino al suo ultimo giorno di vita.

“Mia mamma lavorava a tempo ed è riuscita ad allevare tre bambine da sola. Mio fratello è più grande per cui era già fuori di casa. Tuttavia lei non si è mai lamentata”. Quando ha avuto i suoi tre bambini, i gemelli Hazel e Phinnaeus di 12 anni e il piccolo Henry di 9 con il marito Danny Morder, Julia aveva l’abitudine di chiedere a sua madre come comportarsi con i suoi bambini. “Mamma, come hai fatto?” le chiedeva, e lei rispondeva: “Si chiama asilo nido, cara”.

Julia è grata a sua madre per non averle riempito la testa di idee sagge riguardo all’ideale di una buona madre, evitando di raccomandarle di impegnarsi tutti i giorni. Anche Julia, proprio come fece sua madre, cerca di tenere i figli lontani dagli occhi dei riflettori e lo fa talmente bene che i bambini non sanno ancora di quanto sia famosa la loro mamma.