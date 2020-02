Coronavirus, nuovo caso in Veneto: ricoverato d’urgenza

Il coronavirus oramai si sta espandendo a macchia d’olio e questa epidemia ogni giorno finisce per terrorizzarci sempre di più. Partito dagli animali a Whuan, è riuscito ad arrivare in quasi tutto il mondo, contando numerose vittime e tantissimi ricoveri in ogni dove. Purtroppo come ci aspettavamo che accadesse è arrivato anche qui in Italia e nelle ultime ore il Paese è in allarme a causa delle persone che hanno contratto il virus. L’ultimo caso è stato registrato proprio nelle ultime ore in Veneto.

Aggiornamenti sui casi di virus cinese in Italia —> LEGGI QUI

Si tratta di un uomo di 67 anni di Mira, che è stato immediatamente ricoverato presso l’ospedale di Padova. Sono invece stazionarie le condizioni dell’altro uomo di 67 anni che è stato ricoverato sempre a Padova. Nelle ultime ore i social stanno impazzendo, tutti vogliono saperne di più e temono che il conteggio possa raggiungere anche le regioni in cui vivono. Un virus così spaventoso non si vedeva da anni: si tratta di una vera e propria epidemia che sta facendo tremare tutto il mondo da diverse settimane. È lecito chiedersi come e quando avrà fine tutto questo.