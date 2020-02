Scomparsa Maddie McCann: si cercano due nuovi sospettati

Scomparsa Maddie McCann: la polizia portoghese e britannica staanno cercando due nuovi sospettati. Interrogata una barista britannica.

La polizia portoghese e britannica sta cercando due sospettati in merito alla scomparsa di Maddie McCann, sparita nel 2007 quando aveva solo tre anni. La polizia ha interrogato Carol Hickman, 59 anni, che vive vicino a Praia da Luz, il luogo da cui è scomparsa Maddie.

Scomparsa Maddie McCann: “

Carol Hickman vive in Algarve dal 1997 e, come si legge sul portale Viaggi News, lavora al Kelly’s Bar che dista solo 450 metri dal luogo in cui è scomparsa Maddie.

“Sono entrati nel bar e hanno detto: “Potete ringraziare Sua Maestà per questa visita”. Fu allora che capii che erano di Scotland Yard. Mi hanno chiesto se potevo ricordare il 3 maggio 2007. “Certo che mi ricordo”, ho detto. Ero al bar e abbiamo ricevuto una chiamata da amici che dicevano che una bambina era scomparsa. Siamo usciti per la ricerca e siamo stati fuori tutta la notte”, ha raccontato la donna.

“Chiedevano di Madeleine e si sono interessati al mio ex fidanzato tedesco. Abbiamo avuto una relazione per 18 mesi, ma al momento della scomparsa di Maddie non stavamo insieme da anni. Mi stupisce che mi chiedano di lui. Era un simpatico hippie. La polizia mi ha chiesto se avessi dei numeri di telefono, o se fossi sua amica su Facebook, ma non lo sono”, ha aggiunto ancora.



Il Kelly’s Bar è un luogo che gli inquirenti non trascurano per capire cosa sia effettivamente accaduto quel drammatico giorno del 2007 in cui di Maddie si persero le tracce. Il signor Jehle, contattato dal Mirror, in merito all’interrogatorio dell’ex fidanzata Carol, ha dichiarato:

“Non so niente di Maddie McCann. Ho vissuto a Praia da Luz per molti anni, poi mi sono trasferito. Tutti mi conoscono, circa tre mesi fa mi hanno chiamato e mi hanno detto che la polizia mi stava cercando. Mi cercavano per un altro motivo, sono dovuto andare in tribunale perché avevo un problema con un amico. Questo non aveva niente a che fare con Maddie. La polizia sa dove vivo, ha il mio numero di telefono, può chiamarmi. (…) Ero con Carol nel 2004. E’ stato solo per un anno. Lavora al Kelly’s Bar, è ancora una mia buona amica. Ora ho un’altra ragazza. Ho avuto molte fidanzate”.