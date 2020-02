Giulia De Lellis | il Coronavirus l’ha colpita | “Non può essere” FOTO

La bellissima Giulia De Lellis stupita dagli effetti che il Coronavirus sta avendo su molti italiani. La situazione è di quelle mai viste prima.

Il Coronavirus dà modo a diversi vip di mettersi in mostra sui social network. Nel bene e nel male. E Giulia De Lellis non è da meno. La bella fashion influencer romana è ben nota per la sua fobia riguardo alle malattie. Lei stessa d’altronde non ha nascosto di essere così. “Sto malissimo perché sono assai ipocondriaca”. Ma a questa introduzione fortemente incentrata sull’autoironia ha fatto seguito una serie di consigli utili. “Ragazzi, non intasate i centralini del 112, chiamate solamente in caso di situazioni davvero urgenti”. Poi ha postato il numero del 1500, il numero preposto attivato dalla Regione Lombardia e dal Ministero della Salute.

Giulia De Lellis Coronavirus: “No alla paura, siate responsabili”

“Sul sito del Ministero ci sono tutti i consigli utili su come affrontare questa situazione Coronavirus. Lavatevi le mani per bene e con frequenza ed usate le mascherine di buona qualità. Non quelle semplici di carta”. Poi c’è un aspetto che ha fatto davvero inorridire Giulia De Lellis. “Ma è possibile che della normale Amuchina costi centinaia di euro su siti specializzati? Sono scioccata”. Infine: “Sul serio ragazzi, non lasciate che la paura immotivata vinca. Non fatevi prendere dal panico”. E detta da una ragazza che ha paura delle malattie vuol dire veramente molto. Serve prendere consapevolezza di quanto sta succedendo e comportarsi con responsabilità.

