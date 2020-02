Ylenia Carrisi e l’assist di Yari | Il messaggio alla figlia di Albano e Romina

Il caso Ylenia Carrisi, figlia di Albano e Romina Power scomparsa nel 1993, potrebbe essere ad una svolta, visti dei messaggi misteriosi del fratello Yari

C’è chi sostiene oggi che Ylenia Carrisi, scomparsa in circostanze misteriose nel 1993, sia ancora viva. Yari, secondogenito e fratello della ragazza, ha fatto in certo senso un passo in avanti verso di lei. È sembrato come se avesse voluto dare una sorta di spinta alla donna per farle fare il passo decisivo per tornare da loro. L’uomo ha infatti dichiarato di aver compreso cosa le sia accaduto. Anche i genitori Albano e Romina Power sembrano essere disposti ad aprire le porte alla loro amata figlia. Il dubbio, ad ascoltare le affermazioni di Yari, è che il fratello abbia voluto inviare una specie di messaggio criptato alla sorella. Vediamo perché! Da quando è scomparsa nel nulla c’è sempre stato un po’ il sospetto da parte di molti che Ylenia non sia in realtà morta, ma che abbia voluto spontaneamente fatto perdere le sue tracce. Il padre ha parlato di un periodo particolare vissuto dalla giovane che era molto cambiata. Dei cambiamenti che lo avevano messo in allerta. Il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato che intorno alla figlia vi era una scia nera e delle amicizie che avevano avuto degli effetti non positivi su di lei.

Ylenia Carrisi, Yari apre al ritorno della figlia di Albano e Romina Power

Yari è di certo una persona che non ha mai avuto manie di protagonismo. Negli ultimi tempi però ha scelto di farsi vedersi di più, magari a fianco del padre in televisione, al ‘Maurizio Costanzo Show‘, oppure per rilasciare una lunga intervista a ‘Rivelo‘. In entrambi i casi il figlio di Albano e Romina ha dato l’impressione di voler lanciare un messaggio a Ylenia. In particolare a ‘Rivelo’ ha dichiarato: “Tanti anni della mia vita ho passato collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia però a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro. Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo dopo la sua sparizione forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei… Io ho due o tre idee però finché non la trovo. In un certo modo la sto cercando anche adesso“. Che sia un ennesimo e del tutto nuovo tentativo per indurre la sorella a farsi finalmente avanti?

