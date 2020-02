Michelle Hunziker | “Eccovi il mio lato B 26 anni dopo” FOTO

La bellissima Michelle Hunziker mostra di non avere niente di meno rispetto a 26 anni fa, quando stregò tutti con la celebre pubblicità per Roberta.

Pazzesca, strepitosa Michelle Hunziker. La 43enne di Seregno (ha spento le candeline lo scorso 24 gennaio) si trova attualmente alle Maldive per quella che è una cosa a metà tra vacanze e lavoro. L’ex moglie di Eros Ramazzotti, da tempo ormai legata a Tomaso Trussardi dal quale ha avuto due figlie, mostra ancora un fisico pazzesco. Esattamente come oltre 25 anni fa, quando si fece conoscere in qualità di testimone della casa di intimo femminile ‘Roberta’. Lì al sole di un posto esotico da favola, anche lei sembra uscita da una fiaba. Con quel fisico da mozzare il fiato, si può dire che Michelle Hunziker non sia praticamente cambiata. Il suo profilo personale Instagram è pieno di scatti realizzati negli ultimissimi giorni. Ma spicca in particolare un frame estrapolato da una recente storia. In essa la Hunziker elogia sé stessa e compie allo stesso tempo un pò di sana autoironia.

Michelle Hunziker, che fisico da urlo: lato B da non credere

Lo fa sul proprio ‘lato B’, messo particolarmente in risalto da un bikini striminzito. “Ecco a voi…l’ex cù della Roberta 26 anni dopo!!!”. E non c’è affatto bisogno di spiegare il fin troppo chiaro riferimento.

