Scoperta nuova specie animale: chiamata come un personaggio molto noto – FOTO

Un gruppo di scienziati ha scoperto nella foresta del Borneo una nuova specie di lumaca ed ha deciso di chiamarla Craspedotropis gretathunbergae: tutto per omaggiare la giovane ambientalista Greta Thunberg.

Un gruppo di scienziati freelance, in collaborazione con una società che organizza spedizioni scientifiche, ha rintracciato una nuova specie di lumaca. Il mollusco gasteropode è stato individuato nel Parco Nazionale del Borneo, nei pressi delle rive di un fiume a Kuala Belalong, nell’isola di Brunei (Sud-Est Asiatico). La nuova specie è stata denominata scientificamente Craspedotropis Gretathunbergae, in onore della giovane attivista svedese Greta Thunberg.

Un gruppo di ricercatori freelance ha scoperto nella foresta pluviale del Borneo una nuova specie di lumaca. Una specie minacciata dai cambianti climatici e dalla deforestazione che hanno deciso di chiamare Craspedotropis gretathunbergae per omaggiare la giovane ambientalista svedese Greta Thunberg.

Nello specifico a scoprire la chiocciola è stato un team di Taxon Expeditions, un gruppo specializzato in ricerca di specie nuove. Il team è composto sia di ricercatori che di cosiddetti “cittadini scienziati”. Tra gli esperti di questa spedizione, riporta la redazione di Fanpage, figuravano studiosi del Naturalis Biodiversity Center di Leida (Paesi Bassi), dell’Università di Sabah Sabah (Malesia) e della Facoltà di Scienze dell’Università Brunei Darussalam.

Il piccolo invertebrato scoperto è una lumachina di terra con un alto guscio a spirale. L’animale è stato rinvenuto sulle rive di un fiume a Kuala Belalong, sulla parte orientale dell’isola di Brunei (Sud-Est Asiatico), nel Parco Nazionale del Borneo.

Il motivo della scelta del nome: parla colui che ha scoperto la lumaca

I caenogastropodi, sono delle chiocciole di terra molto sensibili a siccità e caldo. Nonostante la loro piccola taglia sono animali di vitale importanza per l’ecosistema del Borneo, tuttavia i drastici cambiamenti climatici ne stanno compromettendo la sopravvivenza. Quanto all’ultima specie scoperta ed al nome assegnatole si è espresso J.P. Lim, proprio colui che l’ha materialmente rinvenuta: “Chiamare questa lumaca come Greta Thunberg è il nostro modo per riconoscere che sarà la sua generazione – riporta la redazione di Fanpage– a risolvere i problemi che non ha creato. Ed è una promessa che la gente di tutte le generazioni si unirà a lei per dare il proprio contributo“.

Il gruppo che ha scoperto la Craspedotropis gretathunbergae è lo stesso che nel 2018 aveva rinvenuto una nuova specie di scarabeo dandogli il nome di Leonardo Di Caprio. L’attore proprio come Greta Thunberg è un attivista per l’ambiente.

Non è la prima volta che la bambina svedese che pare aver risvegliato la coscienza del mondo sulle problematiche ambientali riceve un riconoscimento in tal senso. Lo scorso ottobre l’entomologo Michael Darby del Museo di Storia Naturale di Londra aveva deciso, riporta Fanpage, di chiamare Nelloptodes gretae un piccolo scarabeo cieco.

