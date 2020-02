Coronavirus | ex velina insulta i cinesi | “Mangiano i cani” FOTO

Una ex velina di ‘Striscia la Notizia’ si lascia andare in maniera controversa sui social contro i cinesi. Il motivo ovviamente è il Coronavirus.

Una vecchia conoscenza di ‘Striscia la Notizia’ non ha fatto di certo una bella figura sui social. Si tratta di Giulia Calcaterra, velina nella edizione televisiva del 2012/2013. Colpa della attuale situazione del Coronavirus, che ha portato ad un numero di contagi di rilievo soprattutto al Nord. E non mancano anche alcuni decessi, circa 12 al 26 febbraio 2020. Quanto sta vivendo l’Italia, con anche alcune scene di isteria di massa alquanto esagerate, sta portando a vivere anche scene di ingiustificabile violenza nei confronti della Cina e dei suoi cittadini. E Giulia Calcaterra ha fornito un esempio spiacevole in tal senso, pur avendo poi successivamente ritrattato e terrificato il tutto. La 28enne originaria di Magenta, attraverso i propri canali personali social, ha scritto un messaggio pieno di rabbia nei confronti dei cinesi e di alcune loro stereotipate abitudini. “Queste persone stanno infettando tutto il mondo con questo Coronavirus. Si sta diffondendo alla velocità della luce, stanno morendo un sacco di persone, perché questi st***zi mangiano quello che avete visto. Cani, lucertole e pipistrelli”.

Coronavirus, lo sfogo censurabile di Giulia Calcaterra

Immediata è stata la reazione di disapprovazione da parte di diversi utenti, che hanno condannato Giulia Calcaterra ad essere evidentemente disinformata sui fatti. Lei ha quindi corretto il tiro e si è giustamente scusata con tutte le persone di origine cinese che vivono in Italia. “Non l’ho fatto con intenti razzisti. Non era una discriminazione razziale al 100%. In generale io non sono una persona razzista”, ha detto lei. Nei giorni scorsi ci sono state gravi aggressioni da parte di incivili ai danni di cittadini cinesi a Torino. In una occasione è stata presa di mira una giovane coppia. In un’altra due persone di circa 35 anni di età hanno picchiato una donna cinese residente in Italia da oltre 20 anni.

