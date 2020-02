Coronavirus, quanto durerà l’epidemia in Italia | La risposta della virologa

Sono giorni di emergenza Coronavirus, un argomento centrale in qualsiasi fonte di informazione e che preoccupa molte persone che si chiedono quanto durerà l’epidemia in Italia

In questi giorni di emergenza Coronavirus in Italia abbiamo imparato a conoscere la virologa Ilaria Capua. Si tratta di uno degli esperti più autorevoli più autorevoli in materia. L’abbiamo vista spesso in programmi televisivi nonché letti i suoi interventi alla stampa sia online che sui giornali. Ebbene, il medico, che attualmente risiede in California, risponde abitualmente alle domande poste dagli utenti che la seguono su Twitter. E naturalmente questi quesiti in questo periodo sono incentrati su quanto durerà l’epidemia da Coronavirus in Italia.

In questo senso la virologa sembra non aver dubbi: “Immagino almeno fino a primavera inoltrata“. Brutte notizie quindi per chi sperava per potesse concludersi nel giro di pochi giorni. Anche per il fatto che non tutti gli scienziati la pensano allo stesso modo. Lei stessa lo ammette e lo spiega sul social network: “Sulla sindrome simil-influenzale causata da Coronavirus ci sono pareri discordanti perché questo virus fino a 3 mesi fa era in un pipistrello in Cina. Abbiamo pochi dati, una situazione in evoluzione ed un virus pressochè sconosciuto. Mi pare il minimo“.

Coronavirus Italia, quanto durerà l’epidemia | Il tweet di Ilaria Capua

In questo senso ricordiamo la querelle dei giorni scorsi tra Roberto Burioni e Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio dell’ospedale Sacco di Milano, luogo in cui si analizzano ogni giorno i campioni di possibili casi di Covid-19. L’esperto ha comunque tenuto a tranquillizzare le persone: “Perché questa pandemia fa paura e non dovrebbe farne? Perché ognuno di noi pensa che potrebbe ammalarsi gravemente, ma se guardiamo a Codogno o a Vo’ Euganeo, a fronte di alcuni pazienti molto anziani, e con altre patologie, non si osserva un numero di ammalati gravi o di decessi significativo. Possiamo dire che a oggi non si comporta come un virus aggressivo“.

Già nei precedenti giorni la virologa aveva evidenziato ai microfoni di ‘Fanpage.it‘ che il Coronavirus risulta decisamente meno fatale di quel che era stato previsto, dichiarando: “Il virus sta circolando da settimane, se non da mesi, in Italia. E di questo dobbiamo ritenerci fortunati: perché vuol dire che è meno letale di quanto temiamo sia – ha sottolineato – E che ci abbiamo convissuto già da tempo senza particolari problemi. Ecco perché forse dobbiamo essere meno spaventati di quanto lo siamo ora“.

