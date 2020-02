Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si è posto in una sorta isolamento poiché una sua collaboratrice è risultata positiva ai test del coronavirus.

Nella serata di ieri, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, attraverso un video in diretta sulla propria pagina Facebook, ha annunciato di essersi posto in una sorta isolamento per due settimane. La scelta del governatore lombardo è derivata dalla positività ai test del coronavirus di una sua stretta collaboratrice. Fontana ha poi concluso il video dicendosi fiducioso nel lavoro che stanno svolgendo le autorità per cercare di arginare la diffusione del contagio.

Coronavirus, il presidente Attilio Fontana si mette in auto isolamento: “Una mia stretta collaboratrice ha contratto il coronavirus”.

“Sembra che abbiano accertato che una mia stretta collaboratrice abbia contratto anche lei il coronavirus. Si tratta di una persona con la quale io lavoro costantemente, che stimo tantissimo e che mi aiuta tantissimo, una persona bravissima. Purtroppo è risultata positiva al coronavirus“. Questo l’annuncio fatto in serata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha anche spiegato i motivi dell’annullamento della conferenza stampa che era stata convocata alle 18.30, in diretta sulla propria pagina Facebook dal Palazzo della Regione

“Anche noi -prosegue Fontana- che facciamo parte della stessa squadra, i miei collaboratori, gli assessori siamo stati sottoposti ad un test per accertare le nostre condizioni. L’esito è arrivato pochi minuti fa e la notizia è positiva. Per ora io non ho contratto nessun tipo di infezione, come tutte le persone che si sono sottoposte a questo esame, perciò possiamo continuare a lavorare e dedicarci alla battaglia per interrompere la diffusione di questo virus”. Il governatore ha poi precisato: “Da oggi qualcosa cambierà. Mi atterrò alle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità, per 2 settimane cercherò di vivere in auto-isolamento che preservi tutte le persone che mi circondano e che lavorano con me. Oggi ho indossato la mascherina e continuerò a farlo nei prossimi giorni”. Fontana ha poi concluso la diretta affermando di essere fiducioso che l’emergenza possa concludersi presto: “Sono convinto che grazie al nostro l’impegno e quello dei cittadini riusciremo in poco tempo a rallentare la diffusione del virus e poi interromperla definitivamente tornando così ad una vita assolutamente normale. Sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo”.

