Primi casi di coronavirus anche in altre regioni rispetto a quelle già in piena emergenza. Anche in Puglia e in Abruzzo si registrano i primi casi di positività. In Puglia è risultato positivo un 33enne di Torricella tornato lunedì in aereo da Codogno mentre in Abruzzo un impiegato di banca di 50 anni.

Coronavirus Italia: primi positivi in Abruzzo e in Puglia

Ad annunciare il primo caso di positività al coronavirus in Puglia è stato il presidente della Regione Michele Emiliano che, su Facebook, ha scritto: “Come avevamo previsto abbiamo il primo soggetto influenzato residente nella provincia di Taranto, sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita, positivo al test Coronavirus. Il test verrà domani trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza. Il paziente è isolato sin da ieri al reparto infettivi dell’Ospedale Moscati in stanza a pressione negativa, è stato prelevato dal domicilio nel quale viveva a suo dire da solo in ambulanza del 118 dedicata da personale dotato dei necessari Dispositivi di Protezione. Il decorso dell’influenza è regolare e allo stato senza complicazioni. Tutte le persone con le quali il soggetto è stato in contatto dopo il soggiorno a Codogno verranno sottoposte a tampone e poste in quarantena nelle prossime ore secondo i protocolli previsti”.

Come si legge sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il paziente sarebbe in condizioni stabili e per precauzione sono stati messi in quarantena tutte le persone entrate in contatto con lui. Il 33enne era stato a Codogno pochi giorni fa per trovare alcuni parenti e sarebbe rientrato lunedì sera in aereo da Malpensa. Atterrato all’aeroporto di Brindisi, sarebbe stato prelevato dal fratello e sarebbe entrato poi in contatto solo con la moglie. Le scuole della provincia di Taranto resteranno chiuse fino a sabato 29 febbraio.

Secondo quanto riporta Sky Tg24, invece, il primo positivo al coronavirus in Abruzzo sarebbe un impiegato di banca di 50 anni, giunto nell’abitazione estiva di Roseto da Brugherio (Monza), nella giornata di venerdì scorso, assieme alla moglie e ai due figli. L’uomo respira da solo ed è ricoverato presso l’ospedale di Teramo. La famiglia è in isolamento domiciliare fiduciario. Nessuno dei componenti presente sintomi e per l’uomo si attende i risultati della seconda serie di test presso l’Istituto Spallanzani di Roma.