Massimiliano Pani, ospite di Vieni da me, lancia una clamorosa frecciatina alla Rai: “lacrime di coccodrillo per Fabrizio Frizzi”.

Massimiliano Pani, figlio di Corrado Pani e Mina, durante l’intervista rilasciata a Caterina Balivo all’interno del programma di Raiuno Vieni da me, parlando del rapporto d’amicizia che aveva con Fabrizio Frizzi, ha lanciato una clamorosa frecciatina alla Rai.

Nel corso della puntata di Vieni da me del 26 febbraio, Massimiliano Pani ha aperto i cassetti della sua vita e, tra le tante domande a cui ha risposto, c’è stata anche quella su Fabrizio Frizzi.

“La Rai ha fatto lacrime di coccodrillo, so che anche questi studi sono intitolati a lui. Non dipendevano da lui i suoi bassi”, ha detto. ”

Quando la Balivo ha parlato di “alti e bassi”, Pani ha replicato: “Non dipendevano da lui i suoi bassi”. E poi ha aggiunto: “Il problema è come sempre ai vertici, non sempre chi viene preposto a comandare ha competenze di spettacolo. Ci sono sicuramente le eccellenze… per fortuna è tornato grazie ad amici come Antonella Clerici e all’affetto della gente che gli ha sempre voluto bene”.

Nel corso dell’intervista, Pani ha parlato anche dei genitori. Di Corrado Pani ha detto: “Era un uomo dalla personalità molto affascinante. Amava il suo lavoro, però, poi, fuori dal teatro aveva una grande leggerezza. Ogni cosa che facevo con lui era qualcosa di speciale. Oggi non ci sono più questi uomini. Aveva un suo modo di essere tenero benchè non fosse un uomo tenero. E’ una dichiarazione d’amore pur avendo detto che, fino a 15 anni, era assente. Lui era un grande attore ed era sempre in giro per l’Italia per cui all’età giusta mi ha accolto ed oggi il suo giudizio è qualcosa che mi manca”.

Di Mina, invece, ha detto: “Io ho una mamma normalissima che fa un lavoro speciale”.