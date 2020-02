Coronavirus, nuovo aggiornamento: salgono a 14 le vittime ed a oltre 500 i contagi

I casi di contagio da coronavirus in Italia, secondo quanto affermato dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, sarebbero saliti a 528, mentre le vittime sarebbero 14.

Il capo della Protezione Civile e commissario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, ha fornito un nuovo aggiornamento sul bilancio della diffusione del virus in Italia. Secondo quanto affermato da Borrelli, i casi di persone contagiate sono 528 in totale, mentre le vittime sono salite a 14 anche se il dato è in attesa della “validazione dell’Istituto superiore di Sanità“. Il commissario per l’emergenza, come riporta Fanpage, ha poi aggiunto che in Lombardia sono 305 i contagi e 37 le persone guarite dal virus:”Un’ottima notizia che conferma quanto detto ieri in ordine alla percentuale delle guarigioni“.

Coronavirus, salgono a 14 le vittime e 528 i contagi: in Lombardia sono 14 le persone guarite dal virus

Sono saliti a 528 i casi di contagio ed a 14 le vittime. Questo il dato fornito dal capo della Protezione Civile e commissario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli nel bollettino quotidiano in merito alla diffusione del virus. Borrelli ha precisato, però, come riporta la redazione di Fanpage che il dato riguardante le vittime è in attesa della “validazione dell’Istituto superiore di Sanità“. La Lombardia, spiega il commissario per l’emergenza, è attualmente la regione italiana più colpita con 305 casi di contagio, mentre sarebbero 37 le persone guarite. Su quest’ultimo dato Borrelli ha aggiunto: “È un’ottima notizia -riporta Fanpage– che conferma le cose che dicevo ieri in ordine alla percentuale delle guarigioni. Rispetto a questi dati c’è anche una validazione dell’Istituto superiore di Sanità, sui contagiati“.

“In totale -prosegue il capo della Protezione Civile- abbiamo 528 persone positive e di queste 474 sono in assistenza, ancora risultano positive, mentre la stragrande maggioranza, ovvero 278 persone sono in isolamento domiciliare e non hanno bisogno di cure o ricoveri. Abbiamo 159 ricoverati con sintomi e 37 in terapia intensiva“. Borrelli ha poi concluso il bollettino quotidiano elencando i contagio nelle altre regioni: 305 in Lombardia, 98 in Veneto, 97 in Emilia Romagna, 11 in Liguria, 3 nel Lazio ed in Sicilia, ma in quest’ultima 2 sarebbero guariti, 2 in Toscana, in Campania, in Piemonte ed 1 in Trentino-Alto Adige, nella provincia autonoma di Bolzano, ed in Abruzzo. In totale, dunque, sono 11 le regioni italiane in cui si sono registrati contagi.

