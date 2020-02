Miriam Leone Instagram | il vestito scoppia | “Sensualità esplosiva” FOTO

Scatti Miriam Leone Instagram, la bellissima siciliana indossa un abito che mette in risalto tutto quanto di bello ha da mostrare.

La splendida Miriam Leone non si risparmia mai sui social. Il suo profilo Instagram è pieno zeppo di immagini nelle quali la 34enne originaria di Catania fa sfoggio di tutta la sensualità di cui è dotata. La Miss Italia 2008 è sempre bellissima e trova modi ogni volta nuovi per farsi ammirare. negli ultimi giorni l’abbiamo potuta vedere nello spot di NowTv, mentre negli ultimi tre anni la conturbante Miriam ha vestito i panni di Veronica Castello in ‘1994’. La serie cult di Sky ha narrato delle torbide vicende di Tangentopoli nell’Italia di inizio anni ’90. E la sua interpretazione ha destato grandi applausi ed ammirazione. Non solo per la bellezza ma anche per la indubbia maturità recitativa raggiunta. Certo è che anche l’occhio vuole la sua parte, e la Leone si traveste spesso da pantera.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone | a letto senza niente addosso | FOTO

Miriam Leone Instagram, lei è sempre uno splendore

Bellissima e sensualissima, la vediamo posare in costume da bagno ed in abiti ottocenteschi. In abbigliamento casuale ed in tenuta da sera. Sempre con il solito, eccezionale risultato. Uno scatto postato dalla sua fanpage ufficiale su Instagram poi risulta più caldo di tutti. In esso Miriam mette in mostra tutte le proprie grazie. La scollatura profondissima, i capelli raccolti ed un sorriso con il suo sguardo penetrante. Basta questo per far perdere la testa a migliaia di ammiratori

LEGGI ANCHE –> Ambra Angolini: “È una malattia vera, va raccontata” VIDEO