Coronavirus, Silvia Toffanin senza pubblico: Iva Zanicchi sbotta

Durante la puntata di ieri di Verissimo, Silvia Toffanin è andata in onda senza pubblico. A causa dell’emergenza del coronavirus ogni precauzione è d’obbligo, in particolar modo al Nord Italia dove ci sono stati numerosi contagi e anche qualche vittima. La conduttrice si è mostrata molto provata, ma nonostante questo ha mandato avanti la puntata senza troppi intoppi. Ha chiesto del virus a tutti i suoi ospiti, ne ha parlato con loro, ha cercato conforto. In particolar modo Iva Zanicchi è riuscita a rassicurarla un po’.

La cantante ha rivelato di avere un amico che lavora al Sacco di Milano, che l’ha telefonata ieri mattina e l’ha confortata dicendole che in molti sono già guariti. “Alla fine è soltanto un’influenza un po’ più particolare. Sono fiduciosa, credo che come ogni influenza abbia soltanto bisogno di raggiungere il picco. Una volta raggiunto, cominceranno a calare i contagi e sparirà. Tutto questo finirà nel giro di un mese, e lo sapete che io prevedo sempre le cose. Abbiamo paura soltanto perché è una malattia sconosciuta, tutto quello che non conosciamo ci fa sempre paura, ma i medici stanno lavorando senza sosta. Bisogna mantenere la calma e non lasciarsi prendere dal panico“.