Moto finisce fuori strada, muore una ragazza

Una ragazza di 15 anni, che si trovava in moto con un amico, è morta in un incidente stradale consumatosi la scorsa notte alla periferia di Sassari. L’amico 17enne ha riportato la frattura della gamba e varie contusioni.

Dramma nella notte sulla strada di Baldinca, alla periferia di Sassari, dove si è consumato un terribile incidente stradale. Nell’impatto ha perso la vita una ragazza di 15 anni che si trovava a bordo di una motocicletta di cilindrata 125 insieme ad un amico 17enne. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo alla guida ha perso il controllo del veicolo a due ruote che prima è uscito di strada ed ha urtato un marciapiede scaraventando i due adolescenti contro un muro. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 che hanno soccorso i due e li hanno trasportati in ospedale, dove purtroppo la ragazza 15enne è deceduta un’ora dopo. Il conducente ha riportato qualche frattura, ma le sue condizioni non sembrano preoccupare i medici.

Sassari, tragico incidente nella notte: moto finisce fuori strada, muore giovane ragazza di 15 anni

Una ragazza di soli 15 anni è morta durante la scorsa notte, tra sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, in un incidente stradale consumatosi in zona Baldinca, nella periferia di Sassari. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la giovane si trovava a bordo di una moto, un’Aprilia 125, insieme ad un amico di 17 anni di rientro da una festa di Carnevale. Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane 17enne avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada terminando la propria corsa contro un marciapiede. Nell’impatto i due adolescenti sono stati scaraventati contro un muro all’altezza della borgata di Li Punti.

Sul posto sono sopraggiunti immediatamente il personale medico del 118 che ha trasportato d’urgenza la ragazza presso l’ospedale Santissima Annunziata. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la 15enne, giunta in ospedale in condizioni critiche, è deceduta circa un’ora più tardi. Il conducente della moto, invece, come riferisce la redazione di Fanpage, ha riportato una frattura ad una gamba e varie contusioni, ma le sue condizioni non desterebbero particolari condizioni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto agli accertamenti del caso per cercare di ricostruire la dinamica del drammatico incidente.