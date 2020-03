Giunge dagli Stati Uniti la notizia del primo decesso da nuovo coronavirus: un uomo di 50 anni che viveva nell’area di Seattle. Per tale ragione è salito il livello d’allerta per le regioni italiane più colpite dall’emergenza.

Prosegue l’espansione del nuovo coronavirus. Il virus diffusosi dalla Cina è giunto in diverse nazioni del mondo, tra cui anche l’Italia. Il Bel Paese al momento risulta la terza nazione più colpita, dopo il paese del Dragone e la Corea del Sud.

Intanto, è di ieri la notizia del primo decesso da nCoV-2019 negli Stati Uniti. Si tratta di un uomo di 50 anni facente parte del personale medico che viveva nell’area di Seattle, contea King County. A confermare il decesso è stato il presidente Usa Donald Trump nel corso di una conferenza stampa. Per queste ragioni, l’amministrazione della Casa Bianca ha elevato il livello di allerta verso il nostro Paese a 4, il più alto, raccomandando ai cittadini di evitare i viaggi verso le regioni italiane maggiormente colpite dall’emergenza.

Il coronavirus miete la sua prima vittima negli Stati Uniti. Si tratta, come riportano i media locali e la redazione de Il Messaggero, di un uomo di 50 anni del personale medico che viveva nell’area di Seattle, nella contea King County, all’interno dello stato di Washington. Il 50enne probabilmente soffriva di patologie respiratorie pregresse. A confermare il decesso è stato lo stesso presidente Usa Donald Trump nel corso di una conferenza stampa. I casi di contagio negli Stati Uniti, come riporta Il Messaggero, sono intanto saliti a 68. Di questi, tre nuovi casi potrebbero essere legati ad un’epidemia diffusasi in una casa di cura a Kirkland, Washington. Una delle persone contagiate è una donna 70enne che adesso si trova ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale di Evergreen, dove è morta la prima vittima che non risulta collegata alla struttura di Kirkland.

Trump in conferenza stampa ha spiegato che i cittadini non devono farsi prendere dal panico poiché gli Stati Uniti “sono preparati a combattere il coronavirus, siamo pronti ad ogni scenario“. Intanto la Casa Bianca, riferisce Il Messaggero, che ha alzato a 4, il livello più alto, l’allerta verso le regioni dell’Italia più colpite dall’emergenza (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna). Per il resto del Paese, le autorità statunitense hanno raccomandato ai propri cittadini di “riconsiderare” i viaggi non strettamente necessari.

