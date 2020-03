Nell’ultima puntata di Verissimo andata in onda ieri, sabato 29 febbraio, è stata ospite Elodie. La giovane cantante e la nota padrona di casa Silvia Toffanin non si sono salutate all’esito dell’intervista.

Uno studio vuoto quello di Verissimo, come tanti altri del resto. Le registrazioni televisive negli studi milanesi sono privi di pubblico a causa del nuovo coronavirus. Ed è in questo particolare clima che Silvia Toffanin ha accolto Elodie, reduce dall’esperienza sanremese. La talentuosa cantante ha parlato di molti aspetti della sua vita e come sempre ha rapito i suo fan. All’esito dell’intervista è accaduto però qualcosa di inaspettato: le due non si sono salutate né con un abbraccio né con un bacio come, invece, accade di solito.

Verissimo, Elodie e Silvia Toffanin non si abbracciano: web sconvolto

Un’intervista quella a Verissimo di Elodie durata solo una decina di minuti. In uno studio privo di pubblico Silvia Toffanin ha accolto la nota cantante reduce dall’esperienza sanremese. Il loro incontro si apre subito con l’impatto che l’epidemia da nuovo coronavirus ha avuto sugli impegni dell’artista. Come tanti altri colleghi anche Elodie è stata costretta ad annullare alcuni incontri lavorativi. La salute prima di tutto è ormai un mantra. Ma la cantante dice che la sua vita non è cambiata più di tanto, mettendo in atto tutte le precauzioni del caso, ma senza allarmismi. La musica non si ferma come la vita, soprattutto quella di Elodie. Andromeda, il pezzo presentato a Sanremo è infatti uno dei più ascoltati. I complimenti di Silvia Toffanin si sprecano, tante sono gli elogi rivolti all’artista.

L’intervista poi si sposta sulla polemica tra Elodie e Marco Masini. La questione riguarda la querelle scoppiata in ordine alla magrezza della cantante. Quest’ultima ha spiegato alla padrona di casa di Verissimo che non vi è nulla di patologico, ma che è solo una questione di costituzione. Elodie ci ha tenuto a precisare che purtroppo questo argomento è spesso una vessazione: la disturba sentirsi criticare per il suo peso. In ogni caso, la questione con Marco Masini pare sia stata chiarita.

Silvia Toffanin poi si focalizza sulla relazione tra la cantante ed il noto rapper Marracash. Una relazione nella quale Elodie crede e che la fa sentire estasiata. L’artista riferisce di tenere molto, da un punto di vista lavorativo, all’approvazione del proprio compagno auspicandosi lo stesso.

L’intervista, dopo toni di ammirazione e tanta tenerezza si chiude però con un saluto fra le due che ha sconvolto il web. Silvia Toffanin ringrazia la cantante Elodie e la congeda dicendo “Ti abbraccio”. Cosa che poi non avviene. Nessun contatto che ha fatto chiedere a molti il perché di tale gesto. Gli utenti dei social si sono interrogati sul motivo di tale gesto chiedendosi “Ma perché?” ed ancora “Perché Silvia Toffanin non ha abbracciato e baciato Elodie?”

Con molta probabilità la cantante e la padrona di casa hanno messo in atto tutte le linee guida di precauzione per ridurre i rischi di contagio da nuovo coronavirus.

