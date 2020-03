Mosca, famosa influencer festeggia il compleanno: finisce in tragedia

La festa di compleanno della influencer si rivela mortale per tre invitati: il tragico epilogo frutto di una disattenzione pazzesca

Doveva essere, nelle intenzioni, una festa di compleanno memorabile quella, a Mosca, della influencer russa Ekaterina Didenko, di 29 anni. Lo è stata, ma in senso, purtroppo, tragico. Tre persone infatti sono morte al termine della serata. Altre sei sono invece finite in terapia intensiva. La causa è a dir poco incredibile: avvelenamento da anidride carbonica. Il tutto frutto di un tragico errore da parte di Valentin Didenko, 32 anni, marito di Ekaterina e una delle tre vittime. Le altre due sono Natalia Monakova e Yuri Alferov, entrambi di 25 anni. Valentin, infatti, per creare un effetto scenico ha versato nell’acqua della loro piscina 25 chili di ghiaccio secco a cubetti. Una mossa che si è rivelata fatale. Per ironia della sorte, Ekaterina, blogger e influencer molto popolare in Russia, è una farmacista molto qualificata. Un errore incomprensibile che ha causato la morte del padre dei suoi due figli.