Wanda Nara | lo scatto sensuale che fa arrabbiare tutti | “Vergogna”

La bella Wanda Nara ama mostrare tutta la femminilità di cui è dotata. La cosa però dà adito ai soliti haters di innescare le immancabili polemiche.

Tanto bella quanto controversa. Wanda Nara regala l’ennesimo post bollente ad alto contenuto di sensualità. Vediamo la moglie di Mauro Icardi sul suo profilo Instagram ritratta di schiena, senza vestiti addosso ad eccezione di un paio di pantaloni scuri attillati. La modella sudamericana, che di Icardi è anche la manager, regala scatti provocanti con una cadenza pressoché costante. Alcuni sono per lavoro, altri per puro svago. E tante fotografie con protagonista Wandita ce la mostrano in tutta la sua bellezza. Anche se non mancano le polemiche. Alcuni la accusano di assumere un atteggiamento assolutamente non consono ad una madre di famiglia. Tra Maxi Lopez ed Icardi i figli sono già cinque infatti.

Wanda Nara, come spacca lei la platea nessuno

E gli utenti le scrivono cose del tipo “Vergognati”, “Usi sempre i filtri di Instagram per nascondere come sei veramente”, e non manca un poco elegante “Cornavirus”. Gioco di parole evidente tra ‘Coronavirus’ e le corna, anche se il riferimento a quest’ultimo appare fuori luogo, come la terminologia utilizzata del resto. Ma non manca anche chi elogia Wandita ed è ben lieto che lei ami mostrarsi in questo modo. Infatti i like ed i commenti di approvazione non mancano.

Visualizza questo post su Instagram S a b a d o 🏠 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 29 Feb 2020 alle ore 5:11 PST