Tragedia in America dove è affondato un traghetto in Brasile. Il bilancio è di 18 morti e 30 i dispersi. I motivi dell’accaduto devono ancora essere chiariti

È provvisorio ma già pesante il bilancio dei morti e dei feriti per il tragico incidente nel quale è affondato un traghetto in Brasile. Sarebbero almeno 18 le persone decedute e altre 30 i dispersi. Il battello fluviale avrebbe avuto dei problemi nella regione della foresta pluviale amazzonica.

I passeggeri presenti sul battello stavano attraversando il fiume Jari, affluente del Rio delle Amazzoni, ed è qui che il mezzo si è rovesciato per motivi che ancora devono essere chiariti. Si ipotizza però che il ribaltamento sia dovuto al fatto che il battello trasportasse più persone del numero consentito.

I soccorritori intervenuti sul posto sono riusciti a salvare 46 persone. Sull’accaduto indaga la Marina brasiliana.

Affondato traghetto in Brasile, in passato era già successo

Non è la prima volta che affonda un traghetto in Brasile. Lo stato americano, infatti, ha già fatto in passato i conti con questo tipo di tragedia. Nell’agosto del 2017, infatti, ben 41 persone sono morte per via dell’affondamento di due traghetti in due diverse zone del Paese.

Nello Stato nord-orientale di Bahia persero la vita 22 le persone. La nave trasportava 133 passeggeri. Nell’altro episodio, invece, avvenuto sul fiume Xingu, sempre in Amazzonia, la conta delle vittime è arrivata a quota 19. A bordo del battello c’erano 49 persone, solo 23 riuscirono a salvarsi grazie all’aiuto dei soccorritori.