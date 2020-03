Mangiare carote fa davvero ingrassare? Ecco tutta la verità sulle proprietà nutritive di uno degli alimenti più presenti nelle diete.

Le carote fanno davvero ingrassare? Nonostante siano presenti in tantissime diete e vengono spesso indicate come un elemento con cui smorzare i morsi della fame, c’è chi crede che, in realtà, facciano ingrassare, ma è vero? Andiamo a scoprire tutta la verità sulle proprietà nutritive delle carote.

Mangiare carote non fa ingrassare: ecco quante calorie contengono

Le carote possono essere mangiare sia cotte che crude e si prestano a tantissime ricette sia salate che dolci. Le carote, inoltre, sono un valido aiuto per chi deve perdere peso. Quando, infatti, la fame comincia a farsi sentire, mangiare carote può essere utile per riempire lo stomaco ed evitare di mangiare cibi più calorici.

Le carote, infatti, non fanno assolutamente ingrassare dal momento che 100 gr di carote contengono solo 41 calorie. Le carote, inoltre, hanno tanti proprietà che consentono di mantenere il corpo in salute. Le carote, infatti, contengono vitamina A, vitamina C e tutte quelle del gruppo B. Favoriscono, inoltre, la digestione, aiutano a mantenere in salute il colon e l’intestino e aiutano a migliorare problemi come il reflusso gastroesofageo, l’acidità ed il gonfiore di stomaco.

Le carote, dunque, hanno tantissime proprietà e non fanno assolutamente ingrassare. Naturalmente, la quantità di calore che che carote apportano cambia in base agli alimenti associati. Se, infatti, si prepara una torta di carote, sicuramente, la quantità di calorie è notevolmente diversa. Se, però, le carote vengono consumate crude oppure cotte condite con sale, un cucchiaino d’olio, aceto o limone, restano un ottimo alimento per chi segue una sana ed equilibrata alimentazione.