Amadeus ai Soliti Ignoti: “Devo dare una notizia drammatica”

Sono trascorse settimane dalla fine del Festival di Sanremo e Amadeus è improvvisamente diventato uno dei conduttori preferiti dagli italiani. Saranno state le sue sventure durante il Festival, l’empatia che ha scatenato nei confronti dei telespettatori, ma in tanti hanno cominciato a guardare i Soliti Ignoti soltanto per rivederlo. I suoi fan, oramai, si stanno aggrappando tantissimo alla speranza di rivederlo anche l’anno prossimo al timone del Festival della canzone italiana al fianco di Fiorello. I due, infatti, hanno riscosso un grandissimo successo.

Finito il Festival, è tornato ai Soliti Ignoti con un pubblico più vasto di prima. Una delle caratteristiche che contraddistingue il conduttore riguarda proprio la sua ironia, che è molto tipica di lui e soprattutto è il suo punto di forza. Durante l’ultima puntata, è stato chiesto ad uno dei personaggi di fornire i suoi indizi e questo, facendo riferimento al suo naso, ha detto qualcosa che ha scatenato l’ironia del conduttore. “Diventerà sempre più grande”. A quel punto Amaudes, che è stato spesso preso in giro per il suo naso, non ha potuto fare a meno di dire la sua. “Il mio crescerà ancora di più? Mi stai dando delle notizie drammatiche! Quando avrò 74 anni avrò un naso ancora più grande e un orecchio enorme?”.