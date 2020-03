Davide Astori, Francesca ricomincia: “Il mio posto sicuro, tu”

Sono trascorsi due anni da quel terribile 4 marzo 2018, da quando Davide Astori ha tragicamente perso la vita. Francesca Fioretti ha cercato di andare avanti senza di lui in questi anni. Certo, è scioccante perdere la persona che ami quando sei così giovane e pensi che avrete davanti tutta una vita da vivere insieme. Francesca ha dovuto rimboccarsi le maniche e rimettersi in gareggiata, cercando di nuovo la sua felicità senza la persona a cui teneva più di tutto il resto.

Sono stati due anni particolari, difficili, e Francesca ha trovato la sua forza nella piccola Vittoria che oggi ha 4 anni. Proprio su Instagram ha pubblicato una foto con la sua bambina, e una didascalia che fa capire quanto sia stata fondamentale la presenza di Vittoria in questi anni. “Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo. Per sempre”. Un po’ di tempo fa, a Vanity Fair, Francesca aveva confessato: “Mi è caduta addosso una tragedia, una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose. Una psicologa infantile mi ha aiutato a capire che il 4 marzo era finita un’esistenza che avrei dovuto cominciarne una completamente nuova”.