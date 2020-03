Come prendere i mezzi con il Coronavirus e altri tips

Esce a berve con Il Corriere della sera «Cinquanta domande sul coronavirus, gli esperti rispondono» proprio per aiutare la popolazione a discernere tra cosa è bene fare, cosa serve fare e cosa non ha alcun senso fare: si tratta della differenza tra l’utile e l’inutile, talvolta combinato con il dannoso.

La gestione della vita quotidiana ai tempi del Coronavirus non è semplice e l’allarmismo che ciclicamente si impossessa della popolazione induce facilmente a non sapere cosa fare. Ad esempio, si possono prendere i mezzi pubblici? Quali accorgimenti sono necessari e soprattutto sufficienti?

Un altro macrotema che merita un ripasso generale è quello degli effetti del virus. Per alcuni coronavirus significa morte per altri addirittura può essere asintomatico. Perché? Al riguardo, Sergio Harari, direttore della Pneumologia e della Medicina interna dell’ospedale San Giuseppe di Milano, risponde: «Anziani, immunodepressi, portatori di malattie croniche cardio-vascolari o come il diabete hanno un rischio aumentato di sviluppare la malattia in forma severa. Ma si registrano casi di malattia anche grave in persone prima perfettamente sane, sportive, giovani. Le ragioni non sono ancora tutte note».