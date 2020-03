Coronavirus, il decreto chiude le scuole fino al 15 marzo ma non è da escludere che la misura venga prolungata: cosa accade per lezioni, esami,recuperi

Le misure contenute nel nuovo decreto relativo all’emergenza coronavirus hanno portato, tra le altre cose, alla chiusura delle scuole fino al 15 marzo. Una decisione che fa sì che circa otto milioni e mezzo di studenti non si recheranno in classe per questa settimana e per la prossima. Per ora, le lezioni riprenderanno lunedì 16 marzo, ma non sono da escludere nuovi sviluppi. Le misure potrebbero infatti essere anche aggiornate e prolungate. E’ stata sospesa anche l’effettuazione delle prove INVALSI di quinta superiore. Quali scenari dunque per quanto riguarda la validità dell’anno scolastico, gli esami di maturità, i recuperi e altro ancora?

Coronavirus, scuole chiuse: gli scenari

Il sito ‘Skuola.net’ ha provato a rispondere a questi interrogativi. Innanzitutto, per quanto riguarda le assenze, il decreto, considerando la chiusura per forza maggiore della scuola, condona agli studenti le assenze maturate in questo periodo. Dunque, non verranno conteggiate. Le lezioni perse potrebbero essere recuperate a giugno, ma su questo il governo non si è ancora espresso. Proposte in tal senso sono arrivate da Salvini e da Mastella, ma bisogna capire i costi organizzativi di un tale spostamento del calendario scolastico. Il ministro dell’Istruzione Azzolina insiste sulla didattica a distanza e si stanno predisponendo con una task force tutti gli strumenti necessari per tutte le scuole. L’esame di maturità non sembra a rischio, anche se si sta valutando, in caso di perdurare dell’emergenza, di far effettuare agli studenti solo le prove orali. Per quanto riguarda le prove INVALSI, c’è tempo fino al 31 marzo, ma il calendario potrebbe essere riorganizzato.

