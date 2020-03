Ronaldinho, ex calciatore di Barcellona e Milan, è stato arrestato dalla polizia insieme al fratello in Paraguay perché in possesso di un passaporto falso.

L’ex calciatore brasiliano Ronaldinho è stato arrestato in Paraguay insieme a suo fratello e agente Roberto de Assis. L’ex fantasista di Barcellona e Milan, come riferito dal dal Ministro dell’Interno paraguayano e riportato dalla redazione di Tgcom24, sarebbe stato fermato in possesso di un passaporto falso. Ronaldinho è stato raggiunto dalla polizia locale presso il Resort Yacht & Golf Club Paraguayo di Asuncion, dove avrebbe dovuto presentare un programma di assistenza sanitaria gratuita per bambini. All’ex pallone d’Oro era stato confiscato il passaporto dalle autorità brasiliane nel 2018 per reati ambientali provocati nel lago Guaiba, a Porto Alegre.

