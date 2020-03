Vinse il concorso di Salsomaggiore nel 1982 e per anni ha lavorato tra cinema e tv. Federica Moro,, oggi ha 55 anni e ha scelto una vita diversa

Vinse il concorso di bellezza più famoso del Bel Paese nel 1982. Parliamo di Federica Moro la bellissima e giovanissima Miss Italia che vinse la fascia a soli 17 anni.

Fu subito successo per la ragazza che iniziò una brillante, anche se breve, carriera, nel mondo dello spettacolo. La Moro iniziò subito a lavorare sia per il cinema che per la tv. Per tanti, infatti, è stata uno dei volti cult degli anni Novanta grazie alla sua partecipazione ai telefilm “College” e “I ragazzi della 3ª C”.

Profondi occhi verdi e sorriso che cattura, questi i segni particolari della Miss Italia che ha lavorato anche accanto ad Adriano Celentano in “Segni particolari bellissimo”. Ha partecipato inoltre in “Yuppies 1” e “Yuppies 2” accanto a Jerry Calà, Massimo Boldi, Ezio Greggio e Christian De Sica.

Federica Moro, com’è cambiata la sua vita

Oggi Federica Moro ha 55 anni ma non ha perso affatto la sua bellezza. Il tempo delle luci della ribalta sono abbastanza lontani per la modella, attrice e conduttrice. Federica, infatti, dopo anni di successi ha deciso di allontanarsi dalle scene scegliendo una vita più riservata.

Oggi la ex Miss Italia vive a Lugano insieme al suo compagno Matteo Del Carratore, un ricco e importante imprenditore nel settore delle acciaierie. Un trasferimento in Svizzera dunque per seguire il suo amore e compagno di vita. Ma la Moro coltiva grandi passioni come l’arte moderna e il design contemporaneo. Gestisce infatti una galleria d’arte nel capoluogo svizzero. Un progetto a cui Federica tiene molto e che ha l’obiettivo di far conoscere artisti, conosciuti e meno conosciuti, che ci sono nel mondo. Questa grande passione l’ha porta anche a collezionare, insieme al suo compagno, opere d’arte di artisti italiani ed internazionali.

La Moro non è nemeno molto social, a dimostrazione di come l’essere famosa e ricercata le interessi davvero poco oggi. Sul suo profilo Instagram ufficiale conta appena 32 mila follower, davvero poca cosa rispetto alle influencer che oggigiorno registrano numeri da capogiro. I suoi post sono discreti ma le sue foto sono sempre bellissime nonostante la sua età.

