Coronavirus, il gesto di Julia Roberts preoccupa i fans

L’attrice Julia Roberts è apparsa sui social con una maschera. I suoi fans, terrorizzati dal Coronavirus, hanno temuto il peggio

Il terrore per il coronavirus scuote anche Hollywood. Julia Roberts fa preoccupare i suoi fans e il mondo intero. L’attrice ha infatti pubblicato, da poco, sui suoi canali social, una foto strana che in men che non si dica è divenuta virale. La Roberts appare con indosso una mascherina, non di quelle a cui ci siamo abituate negli ultimi giorni però. Ma una maschera integrale che le copre l’intero viso. Nonostante questo i fans hanno pensato al peggio collegando lo scatto all’emergenza da Covid-19, ormai diffusosi in 48 Paesi tra cui anche in America.

Nel suo post di Instagram l’attrice ha scritto: “March, I’m all in!” corredata dall’hashtag #aduro, scritta che compare anche sulla maschera stessa.

Julia Roberts, sdrammatizza con una maschera speciale

Mentre il mondo si affanna per l’emergenza coronavirus e per la disperata ricerca delle mascherine medicali ormai quasi introvabili, le star di Hollywood come Julia Roberts cercano di sdrammatizzare. L’attrice famosa in tutto il mondo ha voluto smorzare un po’ i toni e ha pubblicato su Instagram una foto con la maschera anti invecchiamento. Un trattamento di bellezza che aiuta a mantenere la pelle del viso giovane e vigorosa.

La mascherina mostrata dalla Roberts è a led antirughe, un modello ad infrarossi che permette di contrastare le imperfezioni della cute che arrivano con il passare degli anni. Un dispositivo che secondo gli studi fatti permette di ridurre gli inestetismi dovuti a rughe, acne e macchie cutanee. Il messaggio del post d’altronde parla chiaro. Fa riferimento al brand olandese Aduro che propone una light therapy, clinicamente testata con riferimento alla versione “All in one”.

Con questo gesto l’attrice ha voluto mandare un messaggio chiaro. Seminare il panico non serve a nulla. In queste settimane difficili è importante anche cogliere ogni attimo, perché importante, anche per avere cura di sé stessi.

Nessun allarmismo dunque per Julia Roberts che tramite i social ha voluto solo essere ironica verso il mondo spaventato, in questo momento, dal coronavirus.

