Coronavirus, aumentano i contagi: numeri spaventosi in tutto il mondo

Coronavirus: i numeri iniziano ad essere spaventosi. L’epidemia si sta diffondendo sempre di più su scala globale.

Il Coronavirus continua a far paura. Il nuovo Covid-19 si è diffuso su scala globale ed ha raggiunto 91 paesi in tutto il mondo. Secondo i dati riportati dalla Johs Hopkins University, le persone contagiate sono 100.052, con un numero superiore alle ventimila unità al di fuori della Cina. I leader delle analisi hanno riferito che il numero di vittime è salito a 3398, le persone guarite sono invece 55671 (più o meno la metà). Il paese con più casi positivi è senza dubbio la Cina, epicentro dell’epidemia: nel paese asiatico si sono già verificati 80.556 casi. Gli altri paesi con più casi di coronavirus sono la Corea del Sud, l’Iran e l’Italia. Stando ai dati, il nostro paese è secondo per numero di vittime: 148 decessi rispetto ai 124 dell’Iran e ai 40 della Corea del Sud.

Coronavirus, i numeri iniziano a preoccupare: le misure per contenere l’epidemia

I numeri iniziano a preoccupare. Seppur con un tasso di letalità minore, il nuovo Covid-19 ha superato per numero di individui infettati la Sars, la sindrome acuta respiratoria del 2003. Tutti i Paesi stanno iniziando ad adottare delle misure per ridurre la diffusione del virus. Il Ministro della Salute dell’Iran, per esempio, ha deciso di chiudere scuole ed università per un mese. Anche in Germania si è deciso di chiudere le scuole di ogni grado nel distretto di Heinsberg, cioè quello più colpito dall’epidemia. In Francia, sono state chiuse un centinaio di scuole nel dipartimento dell’Alto-Reno in virtù della diffusione del coronavirus. Stato di emergenza anche in Palestina: a seguito della positività di sette persone a Betlemme, il premier ha chiuso non solo le scuole ma anche parchi, luoghi di culto e siti turistici. Negli Stati Uniti, alcune compagnie aeree hanno sospeso i voli verso l’Italia. I passeggeri provenienti dalle zone a rischio coronavirus verranno sottoposti ad uno screening sanitario sia alla partenza che all’arrivo.

