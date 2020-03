Masterchef Italia, il gesto commovente del vincitore

È Antonio Lorenzon a trionfare nella nona edizione del cooking show targato Sky. Per festeggiare si inginocchia davanti al compagno Daniel chiedendogli: “Mi vuoi sposare?”

Antonio Lorenzon trionfa nella finale di Masterchef Italia. Una puntata a dir poco commovente quella di ieri sera del cooking show targato Sky. Oltre ai festeggiamenti per la vittoria di Antonio, tanta commozione in studio. Il vincitore della nona edizione di Masterchef Italia, infatti, si è inginocchiato davanti al compagno Daniel e gli ha chiesto di sposarlo.

Dopo aver esultato per il traguardo raggiunto, nella sorpresa generale, mentre in testa a tutti cadeva una pioggia di coriandoli, Antonio si è inginocchiato davanti al suo compagno. “Vi ringrazio tutti, questo è un giorno molto particolare per me perché è una gioia che ho ricevuto – ha detto – ed è altrettanta gloria per una persona che ha creduto in me e voglio che anche per lui sia un momento speciale… mi vuoi sposare?”, la dichiarazione del neo vincitore.

Dal canto suo Daniel del tutto incredulo per quello che ha sentito ha esclamato di getto: “Ma sei fuori? Certo che ti sposo”. Tutto il pubblico intorno, giudici e concorrenti, visibilmente stupiti, hanno applaudito e fatto da coro alla romantica scena.

Masterchef Italia, il risultato del vincitore Antonio

Antonio Lorenzon ha sbaragliato tutti e ha portato a casa la vittoria nella nona edizione di Masterchef Italia. “Hai affrontato Masterchef con una filosofia semplice ma con la consapevolezza delle tue forze – ha detto Locatelli – Devi dire grazie solo alla tua bravura e alla tua grande umiltà, una dote che tutti dovrebbero invidiarti”.

I piatti che Antonio ha preparato e che hanno decretato la sua vittoria sono l’antipasto, “Baccalà e i suoi amici”, a cui è seguito il primo “Dal Grappa al Brenta”, un risotto, poi un secondo a base di pesce “L’alba di settembre”. Infine, per chiudere con dolcezza e gusto il dessert a base di meringa, gelato e mousse al cioccolato denominato “Dolce bosco”.

