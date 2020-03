Milan-Genoa: precedenti, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

I precedenti, le statistiche, le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il recupero della 26esima giornata di Serie A Milan-Genoa, in programma domenica 8 marzo alle ore 15:00.

Dopo il caos provocato dal rinvio di ben 10 gare nelle ultime due giornate, domenica riprende il campionato. Ad andare in scena non saranno le sfide del 27° turno, bensì quelle non disputate durante la scorsa giornata, la 26esima. Tra queste c’è anche Milan-Genoa, in programma domenica 8 marzo alle ore 15:00 allo stadio San Siro. I rossoneri, reduci dal pareggio esterno contro la Fiorentina, si trovano a ridosso della zona Europa, al settimo posto, ma con una gara in meno rispetto a Roma e Napoli, rispettivamente a più 9 e più 3 punti. Un successo, dunque, garantirebbe alla squadra di Pioli di agganciare i partenopei al sesto posto, ultimo posizionamento utile per staccare un biglietto valido per la qualificazione in Europa League. Situazione completamente diversa per i liguri che sostano in zona retrocessione ad una lunghezza dai cugini blucerchiati che devono, però recuperare due partite, e a tre dal Lecce.

Milan-Genoa: dove vedere la gara in tv e streaming

L’incontro verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, come da programma iniziale. La piattaforma del gruppo Perform può essere attivata sottoscrivendo un abbonamento al costo di 9,99€ mensili con possibilità di rinnovo automatico sul sito. Il match sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti i clienti di Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Milan-Genoa: i precedenti tra le due squadre

Allo stadio San Siro domenica andrà in scena il 104esimo confronto tra le due società nella massima serie italiana. Il bilancio complessivo pende nettamente a favore dei rossoneri che hanno conquistato quasi la metà delle sfide totali, ben 51, contro i 19 successi della formazione rossoblu, 14 sono i pareggi. Per quanto riguarda le gare disputate in casa rossonera (51): sono 32 le vittorie del Milan, 5 quelle dei liguri e 14 i pareggi. Infine nei 103 match complessivi sono stati realizzati 256 gol: 159 dal Milan e 97 dal Genoa.

Milan-Genoa: l’arbitro dell’incontro

L’arbitro designato per la sfida è Daniele Doveri della sezione AIA di Roma che sarà affiancato dagli assistenti Lo Cicero e Galetto. Il quarto uomo è Pasqua, mentre al Var ci saranno Mazzoleni e Paganessi.

Milan-Genoa: le probabili formazioni

Milan (4-4-2): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic. Allenatore: Pioli.

Genoa (3-4-1-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Schone, Behrami, Criscito; Cassata; Pandev, Sanabria. Allenatore: Nicola.

