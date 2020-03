Milly Carlucci | lei svela il grande segreto che nessuno conosceva

La dovremmo vedere a fine marzo ancora una volta con ‘Ballando con le Stelle’, situazione Coronavirus permettendo. Intanto Milly Carlucci fa una rivelazione.

Negli ultimi tempi sono sorti dei sospetti che riguardano Milly Carlucci. L’apprezzatissima conduttrice televisiva originaria di Sulmona finisce al centro di un dibattito che riguarda un suo dettaglio fisico. Dopo averla visto in tempi relativamente recenti a ‘Il Cantante Mascherato’, alcuni sui social network hanno insinuato che la 65enne abruzzese, da decenni in Rai (l’abbiamo vista anche a ‘Scommettiamo Che’ nel periodo d’oro degli anni ’90 assieme all’indimenticabile Fabrizio Frizzi, n.d.r.) faccia uso di un qualcosa di posticcio. Lei stessa, interpellata in merito, ha puntualizzato in passato una cosa a proposito di ciò. “Ho paura di restare con giusto tre capelli in testa. Come ogni donna, mi prendo cura congrande attenzione dei miei capelli. Faccio le extension ma senza stressarli troppo. Io sto bene con i capelli lunghi e quindi è una necessità procedere in questo modo”.

Milly Carlucci, il 28 marzo parte ‘Ballando con le Stelle’

Intanto il 28 marzo prossimo dovrebbe partire la nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’. Il talent show di Rai 1 incentrato sulla danza ha visto concludersi il cast. Se la situazione Coronavirus, con la grave situazione che imperversa in Italia, lo permetterà, ci sarà da divertirsi anche questa volta. Con Milly Carlucci ci sarà Paolo Belli alla conduzione. In giuria presenti in blocco i vari Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, tutti già presenti l’anno scorso. Per quanto riguarda i concorrenti, ci dovrebbero essere anche Elisa Isoardi, Francesca Piccinini. Veronica Pivetti, Arisa, i Me contro Te, Daniele Scardina (fidanzato di Diletta Leotta, n.d.r.) e Can Yaman. Il cast al completo di ‘Ballando con le Stelle’ verrà svelato la mattina del 12 marzo 2020 nei programmi del day time di Rai 1.

