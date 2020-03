Coronavirus, Borrelli aggiorna il bilancio: oltre 140 le vittime in Italia

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bollettino dei malati e delle vittime di coronavirus in Italia.

Sono saliti a 3.296 i malati e a 148 i decessi di coronavirus in Italia, con un incremento rispettivamente di 590 e 41 in più di ieri. A riferirlo è stato il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile. I guariti, secondo i dati forniti dal capo della Protezione Civile, come riportata da Tgcom24, sono invece 414, 138 in più rispetto alla giornata di ieri.

