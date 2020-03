Coronavirus, sale il bilancio dei contagi: chiusi i tribunali

Ieri il dottor Mike Ryan dell’Oms, ovvero l’organizzazione mondiale della Sanità, ha affermato: “non c’è al momento alcun segnale che ci dica che in estate il coronavirus sparirà come una normale influenza” e dopo queste sue parole si sono rafforzate in Italia le misure prese dal governo per rallentare la diffusione del virus. Oggi il Presidente del Consiglio firmerà probabilmente un nuovo decreto contenente le indicazioni sulle nuove zone rosse e gialle più diffuse. Tra le decisioni prese, c’è quella che riguarda la giustizia che si fermerà per due mesi e mezzo. I tribunali fermi per due settimane, poi fino al 31 maggio, udienze solo per i casi gravi. Verranno assunti 20mila medici, paramedici e operatori sanitari, per far fronte all’emergenza sanitaria legata all’epidemia.

Nicola Zingaretti: “Sono positivo al virus” –> LEGGI QUI

Intanto nel Paese si sfiorano i 4mila contagi. Sono stati registrati 620 malati in più in un giorno, 25 all’ora, primo caso in Vaticano: 49 morti in più rispetto a giovedì. Un aumento del 33,1% che fanno arrivare il totale a 197, il 4,25% del totale dei malati. Secondo l’ultimo quotidiano bollettino della Protezione civile, ieri ci sono stati 49 morti, le vittime sono salite a 197 e 523 guariti. Il numero dei positivi è di 3916 casi totali.

Intanto anche Nicola Zingaretti è risultato positivo al virus e ha tranquillizzato tutti dicendo di essere in isolamento insieme alla sua famiglia.