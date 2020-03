Nicola Zingaretti Coronavirus | messaggio choc | “Sono positivo” VIDEO

Messaggio di Nicola Zingaretti che ha contratto il Coronavirus. Il segretario del Partito Democratico informa tutti attraverso Facebook.

Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha il Coronavirus. Lo ha fatto sapere lui stesso attraverso il proprio profilo personale Facebook. Il 54enne politico, fratello dell’attore Luca e che è anche l’attuale presidente della Regione Lazio, dice nel filmato apparso sui social network di trovarsi in isolamento ma di sentirsi comunque bene. “I medici mi hanno svelato di essere positivo al virus Covid-19. Sto bene, però dovrò restare a casa per i prossimi giorni. Continuerò a lavorare da qui ed a seguire tutto quanto va fatto. Faccio coraggio io a tutti voi, a presto”. Queste in sintesi le sue parole. Il periodo di isolamento al quale Nicola Zingaretti dovrà attenersi causa Coronavirus coinciderà con i canonici 14 giorni ritenuti necessari per affrontare un isolamento od una quarantena. Provvedimenti che si rendono necessari per impedire al virus Covid-19 di diffondersi e di causare altri contagi.

Nicola Zingaretti Coronavirus, positiva anche la figlia Agnese

Zingaretti ha anche aggiunto: “Pure la mia famiglia sta seguendo i dovuti protocolli. Con me c’è mia figlia Agnese, anche lei seguirà il percorso prescritto. Sto contattando le persone che negli ultimi giorni sono state vicino a me per lavoro. Della cosa ho anche inoltrato comunicazione al vicepresidente della giunta regionale Leodori per mandare avanti i lavori ed al vice segretario del Pd, Orlando. Quest’ultimo, unitamente agli organismi in carica, seguirà tutte le attività politiche. Ho sempre detto ‘niente panico, combattiamo’ e ora darò il buon esempio seguendo alla lettera le disposizioni dei medici e della scienza. Combatto, come è giusto fare in questo momento”.

Incoraggiamenti bipartisan sui social dai vari leader politici

Tanti i messaggi a sostegno di Zingaretti, sia da sinistra che da destra. Matteo Renzi gli ha scritto su Twitter: “Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il CoronaVirus. Tutti insieme, tutti!”. Virginia Raggi si unisce: “Gli auguro pronta guarigione. In questa fase delicata, la sinergia istituzionale con la Regione Lazio è assoluta. Fare squadra è fondamentale”. Spunta anche Giorgia Meloni: “In bocca al lupo a Nicola Zingaretti! Forza!”.

