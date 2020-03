Diletta Leotta Instagram | duro attacco | “Che pagliacciata” FOTO

Post recenti Diletta Leotta Instagram: la telegiornalista di DAZN ha trascorso una bella settimana bianca ma alcuni suoi atteggiamenti non sono piaciuti.

Si mostra così Diletta Leotta su Instagram, nel corso di una bella settimana trascorsa sulle nevi del Monte Bianco, a Courmayeur. La 28enne telegiornalista di DAZN ha approfittato dello stop della Serie A a causa dell’imperversare dell’emergenza Coronavirus in Italia. Il campionato riprende domenica 8 marzo, seppure a porte chiuse, e questo significa un rientro anticipato a Milano per tornare a lavorare. Ma sono stati giorni felici, lontano dai problemi e dalle preoccupazioni che stanno tenendo in scacco il Paese. Sarà anche per questo motivo che in diversi hanno criticato Diletta Leotta proprio su Instagram. Lei si fa vedere come al solito in pose ed atteggiamenti che travalicano il sensuale.

LEGGI ANCHE –> Giorgia Rossi | chi è la giornalista di Sport Mediaset | età e fidanzato

Diletta Leotta Instagram, che critiche: “Basta con queste pagliacciate”

Visualizza questo post su Instagram Ciaspolando sotto la neve ❄️🏔 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 3 Mar 2020 alle ore 9:48 PST

E c’è chi commenta infastidito. “Le scuole hanno chiuso”. “Certo che ‘ste pagliacciate si potrebbero evitare vista la situazione attuale”. “Un simile atteggiamento dimostra una totale disconnessione dalla realtà”. Poi però non mancano anche i commenti di entusiasmo ed i complimenti. Che rappresentano la maggioranza. In tanti apprezzano la catanese, e non lo nascondono. A volte anche con frasi ed apprezzamenti un pò troppo al di sopra delle righe.

LEGGI ANCHE –> Ludovica Pagani, voglia d’estate: splendida in costume – FOTO