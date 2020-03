La fidanzata di Caniggia strega tutti | “Che affare a mettermi con lei” FOTO

Sofia Bonelli, fidanzata di Caniggia, fa capire a tutti perché il 53enne ex calciatore ha lasciato la moglie per stare con lei. Che differenza di età.

Il 53enne ex calciatore Claudio Paul Caniggia e la fidanzata Sofia Bonelli. La storia d’amore tra i due va avanti da diverso tempo. Dopo avere divorziato dalla moglie Mariana Nannis (ma quest’ultima sostiene di essere ancora legalmente la consorte dell’ex punta di Atalanta, Verona e Nazionale argentina) lui ha intrapreso una nuova relazione con la assai più giovane ragazza. Lei è nata nel 1993 a Tigre, sempre in Argentina, ed è laureata in Interpretariato e Traduzione inglese. Attualmente svolge la professione di giornalista. Caniggia ha detto sul conto di Sofia di avere trovato la donna della sua vita.

LEGGI ANCHE –> Ambra Angiolini, la sua verità sulla rottura

Fidanzata Caniggia, l’ex calciatore è entusiasta di lei

“Insieme stiamo benissimo, abbiamo fatto qualche viaggio insieme ed è stato molto bello. Adesso sono separato e libero da qualsiasi vincolo dalla mia precedente situazione. E con i miei figli le cose vanno meglio, sicuramente di più rispetto a qualche mese fa. Le cose non erano facili, ma ora il peggio è passato con loro. E spero che tutto migliori”, ha affermato lui nel corso di una intervista ai media argentini.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta sulla neve | si siede e il web si infiamma | FOTO

Sofia Bonelli ha un fisico pazzesco, i suoi post recenti su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Vitamin sea 🥥 Un post condiviso da 𝒮ℬ ♥ (@sofybonelliok) in data: 20 Nov 2019 alle ore 4:01 PST

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒮ℬ ♥ (@sofybonelliok) in data: 24 Gen 2020 alle ore 6:04 PST

Visualizza questo post su Instagram Cuando el celular de el saca mejor… Un post condiviso da 𝒮ℬ ♥ (@sofybonelliok) in data: 22 Dic 2019 alle ore 3:57 PST